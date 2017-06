Prix de Nogent-L'Abbesse. Séverine Eraud (FDJ-Nlle Aquitaine-Futuroscope) gagne la 6ème manche de la Coupe de France devant Juliette Labous et Coralie Demay. [ LIRE LA SUITE ]

The Women's Tour # 5. Jolien D'Hoore l'emporte au sprint à Londres devant Barnes, Majerus et Fournier. Kasia Niewiadoma enlève l'épreuve britannique.

The Women's Tour # 4. L'Australienne Sarah Roy bat Christine Majerus et Leah Kirchmann. Kasia Niewiadoma est proche de la victoire finale.

The Women's Tour # 3. Chloe Hosking (Alé Cipollini) l'emporte au sprint devant Alice Barnes et Ellen Van Dijk. Kasia Niewiadoma est toujours en vert.

Le Diamond Tour après Jolien D'Hoore, Edwige Pitel rentre samedi, le Prix de Nogent-L'Abbesse et Beine-Nauroy - Coupe de France Dames dimanche dans la Marne.

Interview de Charlotte Morel

Triathlète professionnelle et capitaine de route de l'Explore Corsica - "On peut être jolie, féminine et faire du vélo tout en étant performante."