L'actu féminine du 19 juin 2017 - Doebel-Hickok et la Cylance en reconnaissance sur l'Izoard, Sanne Cant arrive sur route, Arlenis Sierra ambassadrice de Cuba, Wiasak et White gagnent aux Etats-Unis.

L'actu féminine du 19 juin

Doebel-Hickok et la Cylance en reconnaissance sur l'Izoard, Sanne Cant arrive sur route, Arlenis Sierra ambassadrice de Cuba, Wiasak et White gagnent aux Etats-Unis.

