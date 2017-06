La 2éme édition du Vétathlon de Preignac : une réussite ! - La 2éme édition du Vétathlon de Preignac : une réussite ! Samedi 10 Juin 2017 , 2éme édition du Vétathlon de Preignac (33) Régis Capdarest avait l’habitude de participer à la gestion du grande épreuve VTT , il s’est émancipé pour créer son épreuve à caractére davantage « familial ». Avec l’aide d’amis et la participation de la municipalité de Preignac , le Comité des Fêtes et de Bienfaisance du Bourg de Preignac , c’est une discipline qui ne demande qu’à se développer . Et c’est une réussite lorsqu’on entend les commentaires des participants … -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)