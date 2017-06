La Jean-François Bernard dimanche 30 août 2015 Corbigny (58) - Lieu : Corbigny (58) Organisateur : Vélo Sport Nivernais Morvan et Club Cycliste Corbigeois Date : Dimanche 30 Août 2015 PRESENTATION : La 11ème édition de la Jean-François Bernard aura lieu le dimanche 30 août 2015 à Corbigny (Nièvre). La Jean-François Bernard est une épreuve Cyclosportive ouverte à tous cyclistes âgés(es) de plus de 18 ans révolus. Elle est organisée par le Velo Sport Nivernais Morvan avec le concours du club cycliste Corbigeois sous l'égide de la Fédération Française de Cyclisme. Epreuve comptant pour le Trophée de Bourgogne et le Trophée Passion. -

(Vélo 101)