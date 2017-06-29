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Le 01 juillet 2017 - 1er prix des Éoliennes à Migny (36) organisé par l'ACBB, ouvert aux minimes, cadets et Pass'Cyclisme. Départ des cadets à 14h00, des minimes à 14h05, des Pass' D1/D2 à 16h15 et D3/D4 à 16h20. - les engagés - (Jacky BALLAND - Roger HERVOUET)
Prix des éoliennes à Migny

Prix des éoliennes à Migny

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1er prix des Éoliennes à Migny (36) organisé par l'ACBB, ouvert aux minimes, cadets et Pass'Cyclisme. Départ des cadets à 14h00, des minimes à 14h05, des Pass' D1/D2 à 16h15 et D3/D4 à 16h20.
http://www.ffc-centre-orleanais.fr/informations-site/declarations-de-course/annee-2017/juillet/route/do-r1707003site.pdf
http://www.ffc-centre-orleanais.fr/informations-site/declarations-de-course/annee-2017/juillet/route/do-r1707002site.pdf
http://www.ffc-centre-orleanais.fr/informations-site/declarations-de-course/annee-2017/juillet/pc/do-l1707001site.pdf

Prix des Eoliennes
LISTE DES ENGAGES

HERVOUET ROGER

11 chemin des Caves de Vorlay 
36100 ISSOUDUN

Tel : 02 54 21 14 28

1SURGETThomasAC BAS-BERRYCadet
2MEUNIERArthurAC BAS-BERRYCadet
3PINOTEAUBastienAC BAS-BERRYCadet
4LAMYFlorianINDRE VELO PASSIONCadet
5DESAIXAlexyUS ARGENTONNAISECadet
6DUHOMMEAnthonyJGS NIVERNAISECadet
7TEISSEDRELéoV.C.LA SOUTERRAINECadet
8BRUNETDavidV.C.LA SOUTERRAINECadet
9MATHIOTAntoninVC LIGNIEROISCadet
10PERRIOTNathysAL LA CHAPELLE ST URSINCadet
11RADLEPaulVC CONTROISCadet
12RAMBAULTAxelVC CONTROISCadet
     
21AUBRIETFlavieAC BAS-BERRYDC
22HERVOUETArsèneAC BAS-BERRYMG
23SALERNOLuysAC BAS-BERRYMG
24DUCOUXEmilienUS ARGENTONNAISEMG
25POURINETClémentUS ARGENTONNAISEMG
26CHABENATClémentUS LA CHATREMG
27CHABENATEdouardUS LA CHATREMG
28QUISSERNEKilianCREUSE OXYGENEMG
29BEAUVAISEmericEC ORVAL -ST AMANDMG
30DESSAYJulesVC CONTROISMG
31DUCOURNAUGabinECSSANMG
32LEGROUXArthurUSM SARAN CYCLISMEMG
33NAUDONClementC.POITEVINMG
     
1HERVOUETEricAC BAS-BERRYD1
2AUCLAIRAnthonyAC BAS-BERRYD2
3MECHINNicolasAC BAS-BERRYD1
4GIROUXVincentVT TRANZAULTD1
5PLANCOULAINEOlivierASPTT CHATEAUROUXD2
6BROUARDEricASPTT CHATEAUROUXD2
7CHAILLOUXDenisAVC CASTELROUSSIND1
8STIEVENARDPhilippeUC CHATEAUROUXD2
9LE GALLOLaurentUC CHATEAUROUXD2
10ALLONCLEDavidUS LA CHATRED2
11JOSSELINQuentinU C VARENNES ST POURCAIND1
12PARISGuillaumeVS NIVERNAIS MORVAND1
13AGEORGESAlexandreAS CULAND2
14PARISThomasVC LIGNIEROISD1
15DESSAYNicolasVC CONTROISD2
     
     
41SURGETSébastienAC BAS-BERRYD3
42MINIERHervéUC CHATEAUROUXD4
43PARENTFrédericUC CHATEAUROUXD3
44PERRAGINEricINDRE VELO PASSIOND4
45DUMINILFrancisINDRE VELO PASSIOND4
46BAUAndréCC VARENNES VAUZELLESD3
47FRANCOISDenisUC MEHUNOISED3
48DEZELAKFerdinandUC MEHUNOISED3
49ERNOULaurentVC LUCEEND3
50LEHAUTCyrilVS ROMORANTIND3
51LEGROUXSamuelUSM SARAN CYCLISMED3
52ANDRELucUBCCD4
     
Tag(s) : #AMATEURS, #Jacky BALLAND, #Roger HERVOUET, #Epreuves en cours et à venir...
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