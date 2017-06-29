Le 01 juillet 2017 - 1er prix des Éoliennes à Migny (36) organisé par l'ACBB, ouvert aux minimes, cadets et Pass'Cyclisme. Départ des cadets à 14h00, des minimes à 14h05, des Pass' D1/D2 à 16h15 et D3/D4 à 16h20. - les engagés - (Jacky BALLAND - Roger HERVOUET)

1er prix des Éoliennes à Migny (36) organisé par l'ACBB, ouvert aux minimes, cadets et Pass'Cyclisme. Départ des cadets à 14h00, des minimes à 14h05, des Pass' D1/D2 à 16h15 et D3/D4 à 16h20.
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|Prix des Eoliennes
|LISTE DES ENGAGES
HERVOUET ROGER
11 chemin des Caves de Vorlay
36100 ISSOUDUN
Tel : 02 54 21 14 28
|1
|SURGET
|Thomas
|AC BAS-BERRY
|Cadet
|2
|MEUNIER
|Arthur
|AC BAS-BERRY
|Cadet
|3
|PINOTEAU
|Bastien
|AC BAS-BERRY
|Cadet
|4
|LAMY
|Florian
|INDRE VELO PASSION
|Cadet
|5
|DESAIX
|Alexy
|US ARGENTONNAISE
|Cadet
|6
|DUHOMME
|Anthony
|JGS NIVERNAISE
|Cadet
|7
|TEISSEDRE
|Léo
|V.C.LA SOUTERRAINE
|Cadet
|8
|BRUNET
|David
|V.C.LA SOUTERRAINE
|Cadet
|9
|MATHIOT
|Antonin
|VC LIGNIEROIS
|Cadet
|10
|PERRIOT
|Nathys
|AL LA CHAPELLE ST URSIN
|Cadet
|11
|RADLE
|Paul
|VC CONTROIS
|Cadet
|12
|RAMBAULT
|Axel
|VC CONTROIS
|Cadet
|21
|AUBRIET
|Flavie
|AC BAS-BERRY
|DC
|22
|HERVOUET
|Arsène
|AC BAS-BERRY
|MG
|23
|SALERNO
|Luys
|AC BAS-BERRY
|MG
|24
|DUCOUX
|Emilien
|US ARGENTONNAISE
|MG
|25
|POURINET
|Clément
|US ARGENTONNAISE
|MG
|26
|CHABENAT
|Clément
|US LA CHATRE
|MG
|27
|CHABENAT
|Edouard
|US LA CHATRE
|MG
|28
|QUISSERNE
|Kilian
|CREUSE OXYGENE
|MG
|29
|BEAUVAIS
|Emeric
|EC ORVAL -ST AMAND
|MG
|30
|DESSAY
|Jules
|VC CONTROIS
|MG
|31
|DUCOURNAU
|Gabin
|ECSSAN
|MG
|32
|LEGROUX
|Arthur
|USM SARAN CYCLISME
|MG
|33
|NAUDON
|Clement
|C.POITEVIN
|MG
|1
|HERVOUET
|Eric
|AC BAS-BERRY
|D1
|2
|AUCLAIR
|Anthony
|AC BAS-BERRY
|D2
|3
|MECHIN
|Nicolas
|AC BAS-BERRY
|D1
|4
|GIROUX
|Vincent
|VT TRANZAULT
|D1
|5
|PLANCOULAINE
|Olivier
|ASPTT CHATEAUROUX
|D2
|6
|BROUARD
|Eric
|ASPTT CHATEAUROUX
|D2
|7
|CHAILLOUX
|Denis
|AVC CASTELROUSSIN
|D1
|8
|STIEVENARD
|Philippe
|UC CHATEAUROUX
|D2
|9
|LE GALLO
|Laurent
|UC CHATEAUROUX
|D2
|10
|ALLONCLE
|David
|US LA CHATRE
|D2
|11
|JOSSELIN
|Quentin
|U C VARENNES ST POURCAIN
|D1
|12
|PARIS
|Guillaume
|VS NIVERNAIS MORVAN
|D1
|13
|AGEORGES
|Alexandre
|AS CULAN
|D2
|14
|PARIS
|Thomas
|VC LIGNIEROIS
|D1
|15
|DESSAY
|Nicolas
|VC CONTROIS
|D2
|41
|SURGET
|Sébastien
|AC BAS-BERRY
|D3
|42
|MINIER
|Hervé
|UC CHATEAUROUX
|D4
|43
|PARENT
|Fréderic
|UC CHATEAUROUX
|D3
|44
|PERRAGIN
|Eric
|INDRE VELO PASSION
|D4
|45
|DUMINIL
|Francis
|INDRE VELO PASSION
|D4
|46
|BAU
|André
|CC VARENNES VAUZELLES
|D3
|47
|FRANCOIS
|Denis
|UC MEHUNOISE
|D3
|48
|DEZELAK
|Ferdinand
|UC MEHUNOISE
|D3
|49
|ERNOU
|Laurent
|VC LUCEEN
|D3
|50
|LEHAUT
|Cyril
|VS ROMORANTIN
|D3
|51
|LEGROUX
|Samuel
|USM SARAN CYCLISME
|D3
|52
|ANDRE
|Luc
|UBCC
|D4