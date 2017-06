Le 21è GP cycliste de Guichen réservé aux 1è,2è,3è catégorie aura lieu dimanche 11 juin 2017 - Pour rappel, le vainqueur 2015 était Elie Gesbert et en 2017, l'Irlandais Stefann Bennet. - (Louis MEILLERAY (ECP Guichen))

Le Grand Prix U Denis Matériaux

Le Grand Prix U Denis Matériaux se disputera le dimanche 11 juin 2017, sur la commune de Guichen Pont-Réan Principaux partenaires de ce grand Prix, course de 1° 2° et 3° catégorie: U et Denis...

