Samedi 24 Juin 2017 : jour de Championnat de France élite amateur. 170 kms et 180 coureurs pour 1 maillot tricolore....

Seul Nivernais engagé aux championnats de France « Élite Amateur », Geoffrey Philippe a fini loin des meilleurs. Mais le coureur de l'UC Orléans veut retenir le positif.

Il a terminé à la 138 e place, en queue de classement, à plus de trois minutes de Flavien Maurelet* (GSC Blagnac), le vainqueur. Mais pour Geoffrey Philippe (UC Orléans), qui disputait ses premiers championnats de France, hier, à Saint-Omer (Pas-de-Calais), l'essentiel était ailleurs. « J'en ai pris plein les yeux. Quand tu passes sous la ligne d'arrivée, où il y a la mention "Championnat de France" »

En difficulté pour remonter en tête du peloton, Geoffrey Philippe a souffert du vent, notamment « dans la longue bosse en sortie de ville où il était de face ».

Le Nivernais a finalement lâché prise à cinq kilomètres de l'arrivée, après 165 kilomètres de course. « Je n'avais plus rien dans les jambes et je voyais des étoiles. » Des étoiles plein les yeux, vraiment

(*) Vainqueur de la première étape du Tour Nivernais-Morvan 2017, jeudi 15 juin.