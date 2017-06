Le Tour d'Auvergne réduit à deux étapes cet été

Le bruit courrait ces dernières semaines que le Tour d'Auvergne 2017 n'aurait pas lieu. Des rumeurs qu'ont tenu à démentir les organisateurs, Pierre Pouyet et Jacques Dupré en tête. Pour des raisons budgétaires, l'épreuve phare du cyclisme régional subit, certes, une cure d'amaigrissement, en passant de quatre à deux jours de course, mais elle réunira encore l'élite nationale.

L'édition 2017 se déroulera donc sur un week-end, les 22 et 23 juillet. Une première étape emmènera les coureurs de Montluçon à Riom (166,5 km), à travers les Combrailles. Comme de tradition, l'épreuve s'achèvera à Châtel-Guyon. Cette seconde étape, au départ de Riom et longue de 170 km, se déroulera sur un profil plus corsé et se terminera par le même circuit final que l'an passé, avec comme ultime difficulté la montée sur Loubeyrat.