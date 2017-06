Le Tour de France 2017 raconté en infographie - Le tour de France 2017 résumé en une image

Le départ du Tour de France étant imminent, l'(texte en italique > lien vers www.stampaprint.fr ) nous propose une infographie qui permet de faire un point sur la course cycliste la plus célèbre du monde, à peine deux jours avant son début officiel, le 1er juillet. Découvrons ensemble, à l'aide de ce visuel, quelles seront les étapes et les équipes de la 104ème édition du Tour et quelques curiosités sur la compétition de cette année