Sa troisième sortie aura été la bonne - Loïc Forestier (VS Nivernais Morvan) a remporté ce vendredi la Semi-nocturne d'Etigny (Yonne), une épreuve toutes catégories organisée par l'AC Saltusien. Après 68 kilomètres de course, il a devancé Benjamin Dyball (AC Bisontine) et Vincent Louiche (VC Toucy). - (Florence Haultcoeur Pellattiero ​​​​​​​ - Actualité - DirectVelo - Sabrina Huard)

Le Nivernais Loïc Forestier a remporté hier soir, au sprint, le premier Prix semi-nocturne d’Etigny. Il disputait là sa troisième course de la semaine.

«J'ai géré comme j'ai pu. Je n'étais pas super », avouait Loïc Forestier hier soir, quelques minutes après avoir levé les bras sur la ligne d'arrivée du Prix toutes catégories d'Etigny. « C'est ma troisième course de la semaine. J'ai fait 3 e lundi, 2 e mercredi… Avec la première place d'aujourd'hui, j'ai fait toutes les marches du podium ! »

Un amateur parmi

les pros

Unique coureur de son club sur la ligne de départ, le vainqueur s'est sagement abrité derrière les favoris. « Je savais qu'il y avait des coureurs à marquer, comme Dyball », indique Forestier, qui fait référence au 5 e des championnats d'Australie. Excusez du peu. « Je me suis mis dans sa roue autant que je le pouvais. »

Sortir seul ? Pas question avec ces jambes… et ce vent de face au sommet de la bosse du circuit de 1,7 km à parcourir 40 fois. « C'est pour ça que j'ai tout misé sur le sprint », avoue Loïc Forestier. Il remporte sa troisième victoire de la saison, après une course à étapes à Montluçon et le prix de Fourchambault, tous deux en mai. S'il n'a pas d'objectif précis cette saison, ce salarié qui « travaille 35 heures par semaine » et parvient à s'entraîner et à se « faire plaisir » en course aimerait toutefois retrouver une équipe de DN.

Sa victoire a, en tout cas, ravi Olivier Belair, le fils de Georges auquel le Prix d'Etigny rend hommage. « Je suis fier que ce soit Loïc qui l'emporte parce que je le connais depuis longtemps. Je suis content qu'il ait gagné à la mémoire de mon père », savourait-il.