5 ème victoire sur route pour Loïc FORESTIER (VS Nivernais Morvan) qui remporte le Grand Prix de la Ville de Chartres (28) devant Maxime MAISON (VS Chartres) et Stéphane DUGUENET (Guidon Chalettois) >>>>en attente d'infos complémentaires et photos... - (DREUX CYCLO CLUB)