Loïc Forestier (VS Nivernais Morvan) s'est imposé hier soir dans "A l'assaut de la cathédrale", à Chartres. Le coureur, 27 ans, a conquis sa 5e victoire cette saison, la 3e en huit jours, sur trois critériums. Le spécialiste de cyclo-cross a totalisé douze succès l'hiver dernier. Le grand animateur de la course, Maxime Maison (VS Chartres), l'homme en forme du moment, a échoué à la 2e place, avouant être « triste », à l'arrivée.