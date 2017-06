Championnats nationaux CLM. Elisa Longo Borghini (Wiggle-High5) et Trixi Worrack (Canyon-SRAM) confirment chez elles. Oyaribide et Reusser titrées aussi.

Championnats nationaux CLM — Longo Borghini et Worrack OK - Championnats nationaux CLM. Elisa Longo Borghini (Wiggle-High5) et Trixi Worrack (Canyon-SRAM) confirment chez elles. Oyaribide et Reusser titrées aussi.

