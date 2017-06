Maxime Agut vainqueur au sommet du col du Soulor. - Dimanche 11 Juin 2017 Bordes-Pays de Nay-Soulor épreuve ouverte aux 2éme , 3éme catégorie , juniors et PC open Organisation : VC Nayais Il n’est pas facile de relancer 5 ans aprés la derniére édition , une épreuve qui a connu un certain succés avec des vainqueurs prestigieux …. de plus une course en ligne avec une arrivée au sommet ! Les coureurs allaient ils répondre présent ? le VC Nayais a tenté l’aventure en ouvrant la course aux 2éme , 3éme catégorie , juniors et PC open. A la clôture des inscriptions avec plus de 120 engagés, le succés était déjà presqu’assuré … Maxime Agut (Lescar VS) vainqueur ! - (Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)