Minimes : Paulin Tomski et Johanna Smith , Marion Bonnat , cadette , champions de Dordogne à Saint-Chamassy - Samedi 24 Juin 2017 ——————————– ….article et photos signés Caroline Debenest …. ——————————- Saint Chamassy (24) , organisation : ECTC 24 Epreuve minimes, support du championnat départemental 10 tours = 25 km Paulin Tomski et Johanna Smith champions de Dordogne minimes, Marion Bonnat championne de Dordogne cadette à Saint-Chamassy (24) -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)