Willy PERROCHEAU visera un 4ème titre régional !

Le Championnat Régional Route Seniors aura lieu ce dimanche 04 juin à St Projet. Qui de mieux que Willy PERROCHEAU (A PO GÉ Team U Cube 17), déjà vainqueur à 3 reprises pour nous parler de cet évènement : ses ambitions, son avis sur le parcours, son sentiment sur le scénario de la course, les coureurs à surveiller, ou encore sa préparation ... Il nous dit tout !

Nous revenons également avec lui sur son début de saison et celui de son équipe avec notamment un gros plan sur les récentes Boucles Nationales du Printemps organisées par son club.

Ses débuts, son palmarès, l'avenir, ... Découvrez ses réponses sur de nombreux sujets … Lire la suite DANS LA ROUE DE ....

Philippe FOUSSARD, à la tête d'une équipe qui "se plie en 4 pour ses licenciés"

Philippe FOUSSARD, Président de l'UV Poitiers, et son équipe, seront sur le pont le dimanche 11 juin pour l'accueil des Championnats Régionaux Route Minimes et Cadets au Breuil-Mingot à Poitiers.

Il nous parle de cet évènement, du circuit, ou de son équipe cadet avec laquelle il espère briller ce jour-là. Il nous explique aussi le travail réalisé par l'ensemble des bénévoles du club, notamment auprès des jeunes, pour instaurer une dynamique positive.

Nous évoquons également son parcours, alors qu'il n'a pas encore 54 ans, mais bientôt 20 ans, déjà, à la tête du club ... Lire la suite SÉLECTIONS RÉGIONALES

Actualité

> Stage BMX : Nouveau stage pour nos pilotes nationaux !

> ROF à Bricquebec : Coline RABY arrive pour la gagne …

> Coupe de France Minimes-Cadettes à Sauternes : Coline RABY, 4ème minime !

> ROF à Chéméré-le-Roi : De bons résultats d'ensemble pour nos jeunes

> Coupe de France Piste Américaine : Nos cadets se qualifient en finale !

> C oupe de France Minimes-Cadettes à Izernore : Des résultats encourageants pour nos minimes-cadettes



Découvrez également le programme des compétitions à venir pour nos différentes sélections ... Lire la suite CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

En juin, 4 Championnats Régionaux !

Retrouvez toute l'actualité et toutes les infos utiles concernant les 4 Championnats Régionaux qui auront lieu le mois prochain dans la région :

> Championnats Régionaux Route Seniors à St Projet (16) le dimanche 04 juin

> Championnats Régionaux Route Minimes/Cadets à Poitiers (86) le dimanche 11 juin

> Championnats Régionaux Piste Toutes Catégories à La Rochelle (17) le samedi 17 juin

> Championnats Régionaux Route Juniors à Moragne (17) le dimanche 25 juin... Lire la suite CHAMPIONNATS DE FRANCE DE POLO-VÉLO

La Trimouille (86) - 24 et 25 juin 2017

La Trimouille accueille les championnats de France de Polo-Vélo les samedi 24 et dimanche 25 juin prochains. La finale et la remise des récompenses du Challenge Régional des Écoles de Vélo y seront organisées le samedi pour permettre à nos jeunes de découvrir cette discipline.

Retrouvez le programme et toutes les infos de ces deux évènements ! Lire la suite ÇA PERF !

Actualité du mois en bref

Retrouvez tous les mois, en quelques lignes, les faits marquants des meilleurs cyclistes de la région dans toutes les disciplines : les principaux podiums, les sélectionné(e)s en équipe de France, un point sur les classements de nos Divisions Nationales, ....

Lire la suite INFOS PRATIQUES

A découvrir

> A la découverte des sports cyclistes - Édition 2017

> Calendrier des épreuves : Modifications

> Championnats Régionaux Route - Listing des coureurs devant participer

> Championnats Régionaux Route - Règlements

> Classement par points FFC



> BP JEPS Activités du Cyclisme - Plaquette de présentation

> Outil Cicleweb - Changement de mot de passe

