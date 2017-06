Newsletter - Actualité du Comité Régional Poitou-Charentes de Cyclisme JUIN 2017 Les Cyclistes du Mois

Championnats de France Route Élite : 4 podiums et 1 titre !

Félicitations à nos champions !

Le Comité Régional Poitou-Charentes a obtenu de superbes résultats aux Championnats de France Route Élite qui se sont déroulés du 22 au 25 juin à St Omer grâce à Pauline ALLIN (médaille de bronze en espoir), Victorie GUILMAN (médaille d'argent en espoir), Marjolaine BAZIN (médaille de bronze en élite), et Yoann PAILLOT (champion de France du CLM Amateur et médaille d'argent du CLM élite).

Nos 4 champions nous racontent leur course et leurs émotions … Lire la suite dans la roue de ....

Alain LAGARDE, et le fascinant vélodrome en herbe de Champagnolles

Ce samedi 01 juillet, le Vélo Club Champagnollais organise sa traditionnelle réunion piste sur son illustre vélodrome en herbe, avec notamment la présence exceptionnelle de Morgan KNEISKY et Benjamin THOMAS.

Alain LAGARDE, ancien président du club, nous dévoile le programme complet de cette ... 95ème édition !

L'occasion pour nous de revenir sur la spécificité, mais aussi l'incroyable histoire de cette piste, qui a accueillie de très célèbres coureurs, et qui lui confère une ambiance très particulière.

Nous revenons également sur son parcours de dirigeant bénévole ainsi que sur sa passion pour l'animation dont il nous explique sa conception et sa manière de procéder ... Lire la suite Sélections Régionales

Actualité

> Coupe de France BMX - Mours St Eusèbe : Quentin DIARD accède en demi-finale !

> Coupe de France Route Juniors - Jugon Les Lacs : De la malchance mais quelques points tout de même grâce à Corentin BERTAND !

> Coupe de France Route Juniors - Classique des Alpes : Corentin BERTRAND réalise une très belle course !

> Stage VTT - Châteauneuf/Charente : Nos vététistes débutent la préparation du Trophée de France



Découvrez également le programme des compétitions à venir pour nos différentes sélections ... Lire la suite Championnats Régionaux

De belles épreuves pour de beaux champions !

Plusieurs championnats régionaux se sont déroulés tout au long du mois de juin. Nous vous proposons de revivre ces très belles organisations et d'en découvrir le palmarès complet avec au programme :

> Les Championnats Régionaux Route Seniors - St Projet (04 juin)

> Les Championnats Régionaux Route Minimes/Cadets - Poitiers (11 juin)

> Les Championnats Régionaux Piste - La Rochelle (17 juin)

> Le Championnat Régional Route Juniors - Moragne (25 juin)

> Les Championnats Régionaux Route Minimes-Cadettes - Châteauneuf la Forêt (25 juin) ... Lire la suite ça perf !

Actualité du mois en bref

Retrouvez tous les mois, en quelques lignes, les faits marquants des meilleurs cyclistes de la région dans toutes les disciplines : les principaux podiums, les sélectionné(e)s en équipe de France, un point sur les classements de nos Divisions Nationales, ....

Lire la suite Infos pratiques

A découvrir

> Donnons des Elles au vélo

> Calendrier des épreuves : Modifications

> Guide des assurances FFC 2017

Lire la suite Merci pour votre soutien

