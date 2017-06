Nouvelle épreuve féminine, le dimanche 9 juillet 2017 sur la commune de Messas (45), en deux tronçons. Une épreuve ouverte aux minimes et cadettes, et une autre aux juniors et séniors. Avec un contre la montre de 5km900 et une course en circuit de 7 tours soit 41km300 pour les minimes et cadettes. Pour les juniors et seniors un CLM de 11km800 et une course en circuit 14 tours soit 82KM600. Restauration possible avec plateau repas pour 12€ sur réservation avant le 3 juillet. Réservation à l'adresse mail suivante :