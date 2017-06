Certes, le profil du chrono d'aujourd'hui était vallonné. Certes, on se doutait que les purs rouleurs allaient souffrir. Mais de là à voir Pierre Latour sacré champion de France contre la mont...

Championnat de France cycliste 2017 : la surprise Pierre Latour (CLM) - Certes, le profil du chrono d’aujourd’hui était vallonné. Certes, on se doutait que les purs rouleurs allaient souffrir. Mais de là à voir Pierre Latour sacré champion de France contre la montre au championnat de France cycliste 2017, il y avait un pas que pas grand-monde ne franchissait ce matin à l’heure des pronostics. Et pour compléter la surprise, le coureur d’AG2R La Mondiale est accompagné sur la boîte par Yoann Paillot, cycliste amateur, et Anthony Roux. -

