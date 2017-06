Indre - Prix d'Ecueillé Premier succès pour l'ex-pro Mickaël DAMIENS - Premier attaquant samedi après-midi, le Thouarsais Mickaël Damiens a fait impression sur le nouveau circuit d’Écueillé. - (Michel MALASSENET, Speaker Officiel FFC - Jean-Luc Petitjean - Cyclisme Indre : toutes les infos sur le Cyclisme dans le 36 - La Nouvelle République)

Peut-on trouver un point commun entre le Japon et Écueillé ? Pas simple nous direz-vous. Pourtant, depuis samedi et la victoire de Mickael Damiens dans le Prix d'Écueillé, il coule de source...

Le classement :

1. Damiens (VC Thouars) les 91 km en 2 h 16, 2. Hérissé (GC Veigné), 3. Sartout (VC La Souterraine), 4. Moutaud (VC La Souterraine), 5. S. Accoury (US Chauvigny), 6. Poupée (Saint-Vincent-Luce), 7. Gablin (US Chauvigny), 8. Tillier (Olympique CVO), 9. Gautron (VT Tranzault) à 30", 10. Bonneau (US Argenton) à 37", 11. Buret (UC Mehun), 12. Couty (Vineuil Sports) à 43", 13. Illeret (Vineuil Sports) à 52", 14. Brisson (VS Romorantin) à 1'20, 15. C. Accourry (US Chauvigny) à 2'35.