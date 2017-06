The Women's Tour — Quel beau solo de Kasia - The Women's Tour # 1. Kasia Niewiadoma s'impose avec brio en solitaire en laissant le peloton à près de 2'. Marianne Vos complète le succès de la WM3 Energie.+ Aller plus loin : The Women's Tour — Un plateau royal -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)