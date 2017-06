Résultats championnat midi Pyrénées-Languedoc Rousillon des jeunes - Lundi 5 juin 2017 – Grand Prix Cycliste de Trèbes : Championnat Bi-Régional Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées Minimes, Cadets et Juniors - Languedoc Roussillon : 1er Florian GAILLARD (V C Salindres), 2ème Nicola MARCEROU (E C Nîmes, 3ème Axel PERICON MORA (A S Carcassonne) Midi-Pyrénées : 1er et vainqueur au scratch Théo CRESCENCE (A S Villemur), 2ème Baptiste REVELLO (St Juéry Olympique), 3ème Clément ALMANSA ( C A Castelsarrasin) -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)