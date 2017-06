Critérium du Dauphiné : Richie Porte frappe très fort ! - Richie Porte a réalisé une performance de haut vol sur le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Au terme des 23.5 kilomètres menant les coureurs à Bourgoin-Jalieu, le leader de la BMC a devancé le champion du monde Tony Martin, et pris plus de 35 secondes sur Chris Froome et Alberto Contador. Thomas De Gendt conserve son maillot jaune. -

(TodayCycling)