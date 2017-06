20170611-Prix des Communes de Nogent L'Abesse et Beine Nauroy 1ère Etape - Arrivée- Classement Général- Classement par Equipe de la 1ère Etape- Classement par Equipe Général après la 1ère Etape 2ème Etape - Arrivée - Classement Général - Classeme... http://les5e-resultats.fr/route/saison-route-2017/2017-coupe-de-france-dames/20170611-prix-des-communes-de-nogent-labesse-et-beine-nauroy

Ophélie Fenart (CSM Villeneuve-la-Garenne) a remporté au sprint ce dimanche matin la première étape du Prix des communes de Nogent l'Abbesse et Beine-Nauroy (Coupe de France Dames-Drag Bicycles). Après 80,1 kilomètres de course, elle a devancé Iris Sachet (SAS-Macogep) et Charlotte Bravard (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope). Classement de la 1ère étape : 1 FENART Ophelie DVG 2 les 84 km en 2h19'09'' (moy. 36,22 km/h) 2 SACHET Iris SAS 1 à 00'00'' 3 BRAVARD Charlotte FDJ 1 à 00'00'' 4 MULLER Cyriane GES 1 à 00'00'' 5 GUEDON Mélanie DVL 1 U23 à 00'00'' Lire la suite : http://www.directvelo.com/actualite/58769/prix-de-nogent-l-abbesse-et-beine-nauroy-et-1-ophelie-fenart-1ere