Samedi 10 juin 2017 - Le Prix du comité des fêtes à SANCOINS (18), organisé par l'Amicale Cycliste de Sancoins - 3ème catégories - Juniors - Pass'Cyclistes Open a été remporté d'une façon magistrale par Julien BOURDIAUX (JGSNivernaise) devant NAYRAT Joris (AC Cusset) et Valentin TABELLION (USM Saran Cyclisme) + tous les classements, EDC compris et photos de David Bourdiaux et Fredetflo Coquet - Speaker Guy PAGE + résultat et photos 2016 -

À le voir gagner au sprint devant de redoutables coursiers, au terme d'une très longue échappée, on a du mal à croire que le junior Julien Bourdiaux (JGS Nevers) n'avait pas de bonnes jambes.

« J'étais en coupure et pas très bien, confiait l'intéressé après l'arrivée. Je savais que ma seule chance de gagner était au sprint et qu'en prenant cinq mètres dans le dernier virage, j'avais course gagnée ! »

Cinq coureurs dans

la bonne échappée

Après quelques vaines escarmouches, la bonne échappée du Prix du comité des fêtes, disputé hier à Sancoins par 73 concurrents, a été lancée dans le deuxième tour après une dizaine de kilomètres de course. Elle comptait en son sein trois pistards-routiers, pensionnaires du pôle berruyer d'endurance et membres de l'équipe de France : Florentin Lecamus-Lambert (VC broladrienne), Valentin Tabellion (USM Saran) et Victor Charlot (VC Pays de Langon) ainsi que Joris Nayrat (AC Cusset) et Julien Bourdiaux (JGS Nevers).

Les cinq juniors eurent vite fait de distancer le peloton maîtrisé par les sociétaires de la JGS Nevers et ce malgré les efforts de Sébastien Minet (US Bonny), Christian Fénille (UC Felletin), Michel Brisson (VS Romorantin) et Alexandre Lavaud (VTT Lillebonne) lancés rapidement à leurs trousses pour faire la jonction.

À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Charlot, victime d'une crevaison, était contraint de laisser partir ses compagnons tandis que le peloton, secoué par Anthony Pannier (JGS Nevers), comblait une partie de son retard.

Les quatre juniors allaient se disputer la victoire au sprint, le public croyait dur comme fer à un succès d'un des deux pistards. Lecamus-Lambert, un des meilleurs juniors français, déjà doté d'un incroyable palmarès, était annoncé comme le grand favori. Mais à la surprise générale, Julien Bourdiaux se montrait le plus véloce et signait son premier succès de la saison.

les classements

Prélicenciés. 1. Lucy Grandjean (JGS Nevers), 2. Enaël Lemaître (JGS Nevers), 3. Malone Labaume (CC Varennes-Vauzelles)…

Poussins. 1. Luis Vannier (US Bonny), 2. Adam Tabu (US Bonny), 3. Clément Delaume (UBCC)…

Pupilles. 1. Willy Roux (CC Varennes-Vauzelles), 2. Maxime Girard (CC Varennes-Vauzelles), 3. Lucas Lemaître (JGS Nevers)…

Benjamins. 1. Thibaud Duret (AC Sancoins), 2. Jules Colas (4S Saint-Satur), 3. Louis Gaudin (ECOSA)…

Juniors, 3 e catégorie et PCO. 1. Julien Bourdiaux (JGS Nevers, J), les 88,2 km en 2h09', 2. Joris Nayrat (AC Cusset, J), 3. Valentin Tabellion (USM Saran, J), 4. Florentin Lecamus Lambert (VC Broladrienne, J) tous mt, 5. Victor Charlot (VC Pays de Langon, J) à 28''.

Nadine Maréchal