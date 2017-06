Samedi 17 juin 2017 à COULLONS (45) - Epreuve cycliste organiséde par l' UCGS - Univers Cycliste Gien Sport et la Municipalité de Coullons - En PC D1 = Sébastien FORES (UC Gien Sport) - En D2 = Bertrand JEANNE (UC Gien Sport) - En D3 = Dominique FEUILLETTE (US Bonny) et en D4 = Gabriel BOITIER ((UC Gien Sport) -.

(Emilie DEVIENNE)