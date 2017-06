Déjà vainqueur de l’épreuve il y a quatre ans, Sébastien Minet (US Bonny) a récidivé, hier, à Ourouer-les-Bourdelins en dépit de la chaleur.

Minet, quatre ans plus tard

La conjugaison du soleil et du vent n'a pas été favorable à tous les candidats à la victoire du prix du comité des fêtes d'Ourouer-les-Bourdelins, hier. Très vite, le peloton fort de quarante-neuf unités a souffert des conditions météorologiques.

Cela n'a pas empêché Quentin Jacquin (VC Lignières), Depraétère (UC Varennes-Saint-Pourçain) et Kolovratek (JGS Nevers) de jouer les filles de l'air dans les premiers kilomètres. Stéphane Gay (AC Cusset) faisait la jonction, prenant la place de Jacquin qui avait « sauté », au sein du groupe de tête.

Le trio était cependant prié de rentrer dans les rangs mais Gay repartait de plus belle avec Bourgeot (AC Cusset), Niquet (JGS Nevers) et Bernard (UC Châteauroux). Les hommes forts avaient affiché clairement leurs ambitions et c'est sans surprise qu'au dix-septième kilomètre, nous retrouvions Pierre Bourgeot et Cyril Bernard (UC Châteauroux) dans la bonne échappée, accompagnés de Morgan Villoing (UC Gien sport) et Sébastien Minet (US Bonny).

Le quatuor creusait rapidement l'écart malgré les efforts d'Anthony Bisceglia (AC Cusset), Jérôme Kolovratek (JGS Nevers) auxquels s'étaient joints entre autres Quentin Jacquin et Christophe Delaire (AC Cusset) partis à leur poursuite.

Dans les ultimes boucles, les chasseurs revenaient malgré la « perte » de Kolovratek mais sans pour autant relever le défi de se mêler à la bagarre pour la victoire, laquelle revenait à Sébastien Minet qui s'était déjà imposé ici-même en 2013.

LE classement

1. Sébastien Minet (US Bonny, 3 e), les 84 km en 2h13' ; 2. Morgan Villoing (UC Giens sport, 3 e) ; 3. Cyril Bernard (UC Châteauroux, 3 e) ; 4. Pierre Bourgeot (AC Cusset, 3 e), tous mt ; 5. Thomas Dejonghe (US Cosne, 3 e), à 21'' ; 6. Christophe Delaire (AC Cusset, 3 e) ; 7. Anthony Bisceglia (AC Cusset, 3 e) ; 8. Dylan Niquet (US Cosne, 3 e), tous mt ; 9. Quentin Jacquin (VC Lignières, 3 e), à 2'15'' ; 10. Thibaut Bourdillat (US Cosne, 3 e), à 3'14'', etc.

Nadine Maréchal