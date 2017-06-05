Samedi 3 juin 2017 - 32 ème Prix de la Municipalité de Germigny (89), organisé par le Vélo Club de Toucy - Catégories : Minimes - Thibault BRIDRON (Guidon Chalettois) - Cadets - Médéric GONZALES (ASPTT Auxerre) - Pass D1 D2 D3 - D4 -  MickaëL DUPUIS (AC Saltusien) - Speaker Didier DARCON + classements et photos - (Florence Haultcoeur Pellattiero)

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Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017

Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017

Samedi 3 juin 2017 - 32 ème Prix de la Municipalité de Germigny (89), organisé par le Vélo Club de Toucy - Catégories : Minimes - Thibault BRIDRON (Guidon Chalettois) - Cadets - Médéric GONZALES (ASPTT Auxerre) - Pass D1 D2 D3 - D4 -  MickaëL DUPUIS (AC Saltusien) - Speaker Didier DARCON + classements et photos -

(Florence Haultcoeur Pellattiero)

Florence Haultcoeur Pellattiero

https://www.facebook.com/florence.haultcoeur

CATEGORIED1 D2 D3 D4PARTANTS56CLASSES
PlaceDossNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.
110DUPUIS   Mickaël AC SALTUSIEN0589037114PC Open 
225FRETTE   YANN  EC MONTGERON VIGNEUX1291307007D1
319BOUSSEL   AymericTROYES AUBE CYCLISME0710001025PC Open 
426DUBAN   ChristopheTEAM MONTBARD0521010007D1
523CLOUARD   SébastienE C BARALBINE0710045098PC (D1)
630MANGIN   SébastienVELO CLUB AUXERROIS0589045008PC (D1)
71AUGER   LUDOVIC VC TOUCY0589251158PC Open 
88BOIZET   Damon AC SALTUSIEN0589037145Junior
94HAULTCOEUR   ChristianVC TOUCY0589251098PC Open 
1021FOISEL   Laurent TROYES AUBE CYCLISME0710001012PC (D1)
1115MAUDOU   VINCENTVELO CLUB AUXERROIS0589045226PC Open 
123GLEY   Daniel VC TOUCY0589251116PC Open 
139CAILLOT   Cyril AC SALTUSIEN0589037155PC Open 
1412LUCAS   RODOLPHEAC SALTUSIEN0589037162PC Open 
1520ESPINASSE   StéphaneTROYES AUBE CYCLISME0710001026PC (D3)
1611LEMOINE   AnthonyAC SALTUSIEN0589037157PC Open 
176HEURLEY   Francis ASPTT AUXERRE0589004008PC (D1)
185HAULTCOEUR   ThierryVC TOUCY0589251096PC Open 
1922BETTELLI   CyriaqueU.V.C.A TROYES0710008242PC (D1)
2027MANNEVY   GuillaumeAVENIR ST GEORGES0589076013D2
2116BARDIN   CHARLESVELO CLUB DU SENONAIS0589105149PC Open 
2217LAFON   Valentin VELO CLUB DU SENONAIS0589105055Junior
       
       
161BELAIR   Olivier AC SALTUSIEN0589037165Arbitre 
275TOULOUSE   BertrandVELO CLUB DU SENONAIS0589105281PC (D3)
353DALLE   HUBERT VELO CLUB DU BORNANT0589003024PC (D3)
457DESTRUMEL   PATRICKVELO CLUB ICAUNAIS0589021005PC (D3)
565ROGER   Samuel ENTENTE CYCLISTE DE L`AUXERROIS0589038024PC (D3)
660THERY   Martial VELO CLUB ICAUNAIS0589021018PC (D3)
784ROBLIN   Thierry ESPRIT SPORT 890589007004D4
864PILLOT   Michel AC SALTUSIEN0589037134PC (D3)
983BROYON   Erick AMICALE CYCLISME 890589999004D3
1062DOURU   Cyrille AC SALTUSIEN0589037151Arbitre 
1172MOLINA   Francis CLUB AVENIR SAINT GEORGES0589076106PC (D4)
1278DUNIS   Didier GUIDON CHALETTOIS1845083486PC (D3)
1351ALLARD   Jean Luc VC TOUCY0589251155PC (D4)
1468HENRY   David VELO CLUB AUXERROIS0589045066PC (D3)
1559MONTANDON   mikeVELO CLUB ICAUNAIS0589021020PC (D4)
1655CHEVILLION   LionelASPTT AUXERRE0589004051PC (D4)
1754BETTON   Jean LouisASPTT AUXERRE0589004036PC (D4)
1877GIRAULT   Laurent CG ORLEANS LOIRET1845066316PC (D3)
1974RAINNOUARD   JoséVELO CLUB DU SENONAIS0589105061PC (D3)
2081BOURGOIN   ChristopheAVENIR ST GEORGES0589076087D3
2180GOULIER   AnthonyASPTT TROYES0710009108D3
2276BARBOSA   José TEAM PELTRAX - CSD1277115083PC (D3)
2371MARTIN   Gilles CLUB AVENIR SAINT GEORGES0589076105PC (D4)
2482CHAGNET   AurélienVILLENEUVE SI GEORGES0589042017D3
2585MANNEVY   Régis AVENIR ST GEORGES0589076062D4
2652HENRY   YANNICK VC DE CLAMECY0558049014PC(D3)

 

Samedi 3 juin 2017 - 32 ème Prix de la Municipalité de Germigny (89), organisé par le Vélo Club de Toucy - Catégories : Minimes - Thibault BRIDRON (Guidon Chalettois) - Cadets - Médéric GONZALES (ASPTT Auxerre) - Pass D1 D2 D3 - D4 -  MickaëL DUPUIS (AC Saltusien) - Speaker Didier DARCON + classements et photos - (Florence Haultcoeur Pellattiero)

Florence Haultcoeur Pellattiero

www.facebook.com/florence.haultcoeur

COURSEGERMIGNY  89DATE :  03 juin 2017
CATEGORIEMINIMESPARTANTS13CLASSES10
PlaceDossNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
141BRIDRON   ThibaudGUIDON CHALETTOIS1845083604Minime 1h 1' 00
239GALOCHE   ThomasASPTT DE TROYES0710009043Minime  
333ROBERT   NoannVELO CLUB AUXERROIS0589045103Minime 0.00.00
435FRABOT   NicolasVELO CLUB DU SENONAIS0589105017Minime 0.00.00
534ROBILLARD   BaptisteVELO CLUB AUXERROIS0589045090Minime à 1'30"
644GOULIER   KarlASPTT DE TROYES0710009104Minime à 1'45"
736PIERRON   AmauryVELO CLUB DU SENONAIS0589105154Minime à 2'30"
832MOINE   MathisVELO CLUB AUXERROIS0589045163Minime à 4'
931FERREIRA DOS SANTOS   HugoVELO CLUB AUXERROIS0589045095Minime à 1 tour
1038PETIT   MathiasU.V.C.A TROYES0710008133Minime  
11       
COURSEGERMIGNY  89DATE :  3 UIN 2017
CATEGORIECADETSPARTANTS11CLASSES10
PlaceDossNOM et PRENOMASSOCIATIONN° LICENCECAT.TEMPS
11GONZALEZ   MédericASPTT AUXERRE0589004013Cadet 1h 23' 40"
210PIGNARD   Tom U.V.C.A TROYES0710008078Cadet  
311VERLOO   Rémi U.V.C.A TROYES0710008071Cadet 0.00.00
44FOUINAT   Thomas VELO CLUB AUXERROIS0589045174Cadet 0.00.00
513GIRAULT   Dylan CG ORLEANS LOIRET1845066309Cadet 0.00.00
62LEGROS   Corentin AC SALTUSIEN0589037048Cadet 0.00.00
73FARAMA ROBIN   JustinVELO CLUB AUXERROIS0589045176Cadet 0.00.00
85ROBILLARD   JulienVELO CLUB AUXERROIS0589045091Cadet 0.00.00
912BODNAR   Bastien E C BARALBINE0710045093Cadet 0.00.00
106BATARD   Aymeric VELO CLUB DU SENONAIS0589105315Cadet à 1 tour
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017

Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017

Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017 - www.facebook.com/florence.haultcoeur

https://www.flickr.com/photos/cyclisme-roltiss/sets/72157682687086310/

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Tag(s) : #AMATEURS, #Florence Haultcoeur Pellattiero
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