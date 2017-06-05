Samedi 3 juin 2017 - 32 ème Prix de la Municipalité de Germigny (89), organisé par le Vélo Club de Toucy - Catégories : Minimes - Thibault BRIDRON (Guidon Chalettois) - Cadets - Médéric GONZALES (ASPTT Auxerre) - Pass D1 D2 D3 - D4 - MickaëL DUPUIS (AC Saltusien) - Speaker Didier DARCON + classements et photos -

(Florence Haultcoeur Pellattiero)