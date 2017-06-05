Samedi 3 juin 2017 - 32 ème Prix de la Municipalité de Germigny (89), organisé par le Vélo Club de Toucy - Catégories : Minimes - Thibault BRIDRON (Guidon Chalettois) - Cadets - Médéric GONZALES (ASPTT Auxerre) - Pass D1 D2 D3 - D4 - MickaëL DUPUIS (AC Saltusien) - Speaker Didier DARCON + classements et photos -
(Florence Haultcoeur Pellattiero)
|COURSE
|GERMIGNY 89
|DATE : 03 juin 2017
|CATEGORIE
|MINIMES
|PARTANTS
|13
|CLASSES
|10
|Place
|Doss
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|1
|41
|BRIDRON Thibaud
|GUIDON CHALETTOIS
|1845083604
|Minime
|1h 1' 00
|2
|39
|GALOCHE Thomas
|ASPTT DE TROYES
|0710009043
|Minime
|3
|33
|ROBERT Noann
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045103
|Minime
|0.00.00
|4
|35
|FRABOT Nicolas
|VELO CLUB DU SENONAIS
|0589105017
|Minime
|0.00.00
|5
|34
|ROBILLARD Baptiste
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045090
|Minime
|à 1'30"
|6
|44
|GOULIER Karl
|ASPTT DE TROYES
|0710009104
|Minime
|à 1'45"
|7
|36
|PIERRON Amaury
|VELO CLUB DU SENONAIS
|0589105154
|Minime
|à 2'30"
|8
|32
|MOINE Mathis
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045163
|Minime
|à 4'
|9
|31
|FERREIRA DOS SANTOS Hugo
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045095
|Minime
|à 1 tour
|10
|38
|PETIT Mathias
|U.V.C.A TROYES
|0710008133
|Minime
|11
|COURSE
|GERMIGNY 89
|DATE : 3 UIN 2017
|CATEGORIE
|CADETS
|PARTANTS
|11
|CLASSES
|10
|Place
|Doss
|NOM et PRENOM
|ASSOCIATION
|N° LICENCE
|CAT.
|TEMPS
|1
|1
|GONZALEZ Méderic
|ASPTT AUXERRE
|0589004013
|Cadet
|1h 23' 40"
|2
|10
|PIGNARD Tom
|U.V.C.A TROYES
|0710008078
|Cadet
|3
|11
|VERLOO Rémi
|U.V.C.A TROYES
|0710008071
|Cadet
|0.00.00
|4
|4
|FOUINAT Thomas
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045174
|Cadet
|0.00.00
|5
|13
|GIRAULT Dylan
|CG ORLEANS LOIRET
|1845066309
|Cadet
|0.00.00
|6
|2
|LEGROS Corentin
|AC SALTUSIEN
|0589037048
|Cadet
|0.00.00
|7
|3
|FARAMA ROBIN Justin
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045176
|Cadet
|0.00.00
|8
|5
|ROBILLARD Julien
|VELO CLUB AUXERROIS
|0589045091
|Cadet
|0.00.00
|9
|12
|BODNAR Bastien
|E C BARALBINE
|0710045093
|Cadet
|0.00.00
|10
|6
|BATARD Aymeric
|VELO CLUB DU SENONAIS
|0589105315
|Cadet
|à 1 tour
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017
Florence Haultcoeur Pellattiero - Germigny (89) - 03 juin 2017 - www.facebook.com/florence.haultcoeur
https://www.flickr.com/photos/cyclisme-roltiss/sets/72157682687086310/