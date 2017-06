Pour les championnats de France Elites à SAINT-OMER (62) qui se dérouleront les 22 et...

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL - JEUDI 22 JUIN 2017 CHAMPIONNAT DE FRANCE DAMES " Elite " et Espoirs Départ de SAINT MARTIN LES TATINGHEM : 1ère concurrente : 13 h 16 - départ de 2 en 2 minutes ...

Sélection Aquitaine pour les championnats de France de Saint Omer - Pour les championnats de France Elites à SAINT-OMER (62) qui se dérouleront les 22 et 25 juin 2017 , la sélection Aquitaine sera la suivante : Contre la montre : NEBOIT Romain Course en ligne BARTHE Cyril _ ACOSTA Thomas – ALLIN Antoine Remplaçant course en ligne : NEBOIT Romain -

(Guy DAGOT - Sud Gironde Cyclisme)