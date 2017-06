Bien calé dans le Top 5, le Cercle Gambetta Orléans a réalisé une première moitié de saison de bonne facture. Emmené, principalement, par Thérésa Hoebanckx, Annie Thomas et Lyse Girault. A confirmer, dès ce dimanche, dans la Marne.

86 km de course en ligne (départ à 9 heures) et 13,5 km de contre-la-montre (dès 15 heures), avec le Prix des communes de Nogent-l'Abbesse et Beine-Nauroy. « Franchement, trois filles doivent rentrer dans les points », note Jérôme Delafoy, président du CGO. Huit Orléanaises seront au départ. Annie Thomas, Thérésa Hoebanckx et Lyse Girault, incontournables depuis le début de saison, accompagnées de Chloé Charpentier, Élise Amartin, Marine Maugé, Lucie Barritault et Margot Pompanon. « J'attends un peu mieux de certaines filles. Mais, pour l'instant, on ne peut être que satisfait de notre parcours », assure Jérôme Delafoy. « Je rappelle qu'on vise le Top 8. Ce dimanche, on peut reprendre la quatrième place… »

Clément Greck