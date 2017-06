Bonjour Roland, Pourrais-tu partagé ce projet dans "les actus du cyclisme"? Merci par avance Dans le cadre de mon Diplôme d’État (Entraîneur en cyclisme), je dois créer un projet : À la rentrée 2017 une Section Sportive Cycliste ouvrira au Lycée Emile Combes à Pons (17800). Elle a pour but de d’offrir à une dizaine d’athlètes (mixte) venant de la région (Nouvelle Aquitaine) de poursuive leur étude tout en profitant d’un entraîneur à leur service. Ils auront un suivi d’entrainement personnalisé et 3 entraînements encadrés par l’entraîneur diplômé chaque semaine. J’ai besoin d’un maximum de partage (et de don si possible). Merci d’avance