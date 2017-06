Le VS Chartres a réussi un tir groupé hier à Ligueil (Indre-et-Loire) aux championnats régionaux sur route. Dimitri Ilongo a terminé 3 e , Bertrand Goupil 4 e , et Émilien Clère 7 e . L’ancien Chartrain Stéphane Duguenet (Guidon châlettois) s’est imposé.

Guy Gallopin, le directeur sportif du VS Chartres, avait apporté le champagne, hier à Ligueil (Indre-et-Loire) théâtre des championnats régionaux, pour les anniversaires de Dimitri Ilongo, 26 ans, et Émilien Clère, 36 ans. Et le club a également fêté « la superbe course » selon Gallopin, avec un tir groupé : Dimitri Ilongo a décroché le bronze, tandis que Bertrand Goupil et Émilien Clère terminaient 4 e et 7 e. Stéphane Duguenet (Guidon châlettois) a décroché l'or.

Ilongo n'a pas eu sa coupe de champagne

Dimitri Ilongo n'a pas pu savourer sa petite coupe. Au moment où ses coéquipiers trinquaient à sa santé, le coureur devait se rendre au contrôle antidopage. Il se consolait avec le bronze, lui qui avait mal commencé sa saison à cause d'un problème au genou, dû à une chute, à l'entraînement, en décembre. Son Tour du Sénégal, avec une 12 e place finale, en avril, a servi de déclic. Le coureur monte en puissance, a perdu 5 kilos depuis janvier, et n'est plus très loin de son pic de forme. « Je reviens de loin. Grâce au Tour du Sénégal, j'ai repris confiance. »

Le VS Chartres était de toutes les échappées, hier à Ligueil, et ça a fini par payer. Le bronze d'Ilongo récompense un travail d'équipe. Mais dans le sprint final, avec les quatorze échappées, les Chartrains ont manqué de jus, au terme d'une course usante (151,8 km). « J'avais des crampes dans le sprint. Stéphane Duguenet avait deux, trois longueurs d'avance. Au début, j'étais un peu déçu d'être passé si près de la victoire, mais finalement, cette 3 e place me fait plaisir. »

le classement

1. Stéphane Duguenet (Guidon Chalettois) ; 2. Geoffrey Philippe (UC Orléans) ; 3. Dimitri Ilongo (VS Chartres) ; 4. Bertrand Goupil (VSC) ; 5. Johann Rigoulay (ES Auneau) ; 7. Émilien Clère (VSC).

Isabelle Hervé