Critérium du Dauphiné — Thomas de Gendt en vrai baroudeur - Critérium du Dauphiné # 1. Thomas De Gendt distance Axel Domont et le reste de ses compagnons d'échappée pour faire coup double, le maillot jaune en plus de l'étape. - Aller plus loin : La fiche de Thomas De Gendt Critérium du Dauphiné - Où en sont Froome et consorts ? Les classements complets du Critérium du Dauphiné 2017

Dauphiné Libéré # 1. Thomas De Gendt distance Axel Domont et le reste de ses compagnons d'échappée pour faire coup double, le maillot jaune en plus de l'étape.

Critérium du Dauphiné — Thomas de Gendt en vrai baroudeur - Critérium du Dauphiné # 1. Thomas De Gendt distance Axel Domont et le reste de ses compagnons d'échappée pour faire coup double, le maillot jaune en plus de l'étape.

