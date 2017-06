Top départ de la saison de demi-fond à Montargis - La réunion de demi-fond de Montargis, la première du genre cette saison (même si je n'oublie pas la journée de Meons, qui a remporté un plein succès), justifierait à elle seule l'émission de ce bulletin, si n'était venu s'y ajouter cet Ovni que je viens de recevoir en provenance de nos amis alsaciens. - (Patrick POLICE)

Ainsi qu'il est de coutume sur ce site, bienvenue tout d'abord aux petits derniers, j'ai nommé dans l'ordre de leur apparition :

Bruno Garnier, Charles, Guillaume, Neel Jean et JP.

La réunion de demi-fond de Montargis, la première du genre cette saison (même si je n'oublie pas la journée de Meons, qui a remporté un plein succès), justifierait à elle seule l'émission de ce bulletin, si n'était venu s'y ajouter cet Ovni que je viens de recevoir en provenance de nos amis alsaciens.

Leur projet, auquel STAYER FR s'est associé, est du genre pas piqué des hannetons, et je vous laisse le plaisir de découvrir ... Sachez seulement qu'au bout du chemin, il y aura un rendez-vous en 2019 sur cet autodrome de Montlhéry si cher à mon cœur pour une journée qui risque fort d'être mémorable.

L'année dernière à pareille époque, nous avions réussi à sa faire réaliser une démonstration de demi-fond sur ce fabuleux site dont chaque atome transpire l'histoire du sport ...

L'année dernière on naviguait vent dans le dos, pour terminer en trombe l'exercice avec un championnat d'Europe de demi-fond organisé "à la maison", et on vous promettait une année 2017 du feu de Dieu ...

Disons qu'il y a eu du retard à l'allumage - et ce n'est pas notre faute, vous pouvez le croire -, mais on va désormais croire à fond que cette saison, qui va finalement débuter le vendredi 7 Juillet sur la piste de Montargis, tiendra ses promesses (et je n'emploie pas ce mot au hasard)

Souhaitez-nous bonne chance pour le mois à venir, le demi-fond en a vraiment besoin en ce moment, pour confirmer l'essai si bien réussi en 2017 à Bordeaux et Saint-Quentin en Yvelines.

A bientôt

Patrick Police, le 13 Juin 2017.

Couverture