Afin de soutenir Julian Alaphilippe dans sa convalescence et l'encourager à revenir plus fort, Specialized a offert au puncheur un vélo au graphisme unique.

Un Tarmac pour Julian Alaphilippe - Afin de soutenir Julian Alaphilippe dans sa convalescence et l'encourager à revenir plus fort, Specialized a offert au puncheur un vélo au graphisme unique.+ Aller plus loin : La fiche de Julian Alaphilippe Julian Alaphilippe manquera le Tour -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)