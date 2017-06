Morgane Coston et Loriane Ceyssat ont roulé roue dans roue toute la course. Sauf dans l’ultime descente sur Vertolaye, quand Loriane a attaqué. le 18 juin 2017

Même quand le circuit est sélectif, une course peut se gagner en descente. Loriane Ceyssat, la Clermontoise licenciée dans le Loiret, au VC Castelneuvien, l'a prouvé hier à Vertolaye, en se jo...

Vertolaye : Loriane Ceyssat remporte la course - Même quand le circuit est sélectif, une course peut se gagner en descente. Loriane Ceyssat, la Clermontoise licenciée dans le Loiret, au VC Castelneuvien, l'a prouvé hier à Vertolaye, en se jouant de sa partenaire d'échappée, Morgane Coston, plus craintive quand il faut dévaler de fortes pentes.... -

(Raphaël Rochette - Sports Auvergne - Flo.Verne - PhotographieCyclisme)