VICTOIRE GIRONDINE DANS LE CHER

LAURENT LÉVÊQUE 1er À VIERZON

A six reprises depuis le début de saison, notre capitaine de route Laurent Lévêque, a manqué de peu la victoire, en terminant 2ème.

Dimanche à Vierzon, Laurent a prouvé sa grande forme en remportant le G.P. de la Ville.

C'est un peu loin de Bordeaux, mais cela fait vraiment très plaisir.

On est Champion d'Aquitaine ... ou on ne l'est pas !

Bravo Laurent.