Vienne - Grand prix de chasseneuil (1, 2, 3, j et pc) Peloton dense pour course intense - Au-delà de la quantité, la qualité sera présente dimanche 11 juin2017 à Chasseneuil pour une épreuve servant de support aux départementaux 1 re et 2 e catégorie + les engagés + résultats et photos 2016 -

(Steeph FLEURIAU - Pierre SAMIT)

> Grand Prix de Chasseneuil : dimanche, épreuve ouverte aux coureurs de 1re, 2e, 3e catégorie, juniors, Pass'cyclisme et Open organisée par Vélo 2000 et Poitou-Charentes Animation.

> Circuit : 12 tours de 10,4 km soit une distance totale de 124,8 km.

> Dossards : à partir de 13 heures, rue du 11-Novembre, à l'espace social.

> Départ : 14 h 30, rue du 11-Novembre, Pièces des Cards.

> Podium 2016 :

1. M. Larpe (Girondins de Bordeaux),

2. J. Mespoulède (CC Périgueux),

3. F. Dufour (Creuse Oxygène).

> Ronde Châtelleraudaise dimanche : l'AC Châtellerault organise ce dimanche la Ronde Châtelleraudaise, randonnée cycliste et pédestre à Châtellerault. L'inscription (3 euros) se fait à partir de 7 h 30 au lac de la forêt. Plusieurs circuits sont proposés 49 km (départ à 9 h 30), 87 km (départ à 9 h) et 8 km marche (départ à 9 h).