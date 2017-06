Route du Sud # 2. Le champion olympique de l'omnium Elia Viviani s'impose au sprint devant Carlos Barbero et Lorenzo Manzin. Julien Loubet garde le maillot rouge.

Route du Sud — Viviani impose sa pointe de vitesse - Route du Sud # 2. Le champion olympique de l'omnium Elia Viviani s'impose au sprint devant Carlos Barbero et Lorenzo Manzin. Julien Loubet garde le maillot rouge. Aller plus loin : La fiche d'Elia Viviani Les classements complets de la Route du Sud Route du Sud # 1 — Julien Loubet, chaud devant ! Route du Sud — La Route du Sud... et du Tour -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)