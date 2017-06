Wilier Triestina prolonge l'expérience - Le constructeur italien Wilier Triestina a accordé sa confiance à l'équipe qu'elle soutient depuis un an. Elle en sera toujours partenaire-titre en 2018.6 (Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)

A la une : Pierre Latour sacré champion

On le savait grimpeur surdoué, vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne à l'Alto de Aitana l'an passé, et déjà auteur de nombreuses places d'honneur au classement général de grandes courses par étapes – 14ème du Tour de Romandie et 15ème du [...] [LIRE LA SUITE]