Championnat de France amateur CLM. Pour la deuxième année consécutive, Yoann Paillot décroche le titre. Et il n'est pas passé loin de vaincre tous les pros.

Championnat de France amateur CLM — Yoann Paillot toujours plus haut - Championnat de France amateur CLM. Pour la deuxième année consécutive, Yoann Paillot décroche le titre. Et il n'est pas passé loin de vaincre tous les pros. + Aller plus loin : La fiche de Yoann Paillot Le classement complet du Championnat de France CLM -

(Tous droits réservés 2000-2017 © Vélo 101, le site officiel du Vélo ®)