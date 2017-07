L'actu féminine du 26 juillet Chantal Blaak et Kim De Baat s'imposent lundi, Janneke Ensing gagne aussi et prolonge chez Alé Cipollini, le tracé du Tour de Charente-Maritime féminin. [ LIRE LA SUITE ]

Ronny Lauke : Team manager de Canyon SRAM Racing, Ronny Lauke nous donne son avis sur la Course by le Tour et l'évolution que pourrait prendre le cyclisme féminin. [ LIRE LA SUITE ]

L'actu féminine du 25 juillet Allie Dragoo enlève la Cascade Cycling Classic, le tracé de la Classique des Pyrénées, 22 équipes sur la RideLondon, l'Astana vogue sur la jeunesse. [ LIRE LA SUITE ]

La FDJ sans partage Classic Vienne Poitou-Charentes. Eugénie Duval remporte à Loudun la 7ème manche de la Coupe de France devant ses coéquipières Demay, Dreville et Bravard. [ LIRE LA SUITE ]

L'actu féminine du 23 juillet Women's WorldTour : Van Vleuten se rapproche de Van Der Breggen, le parcours de la Prudential RideLondon Classique, Allie Dragoo en tête dans l'Oregon. [ LIRE LA SUITE ]

Van Vleuten intraîtable La Course by Le Tour # 2. Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) survole la course-poursuite de Marseille et devance Elizabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. [ LIRE LA SUITE ]

L'actu féminine du 21 juillet Les qualifiées pour La Course by Le Tour à Marseille samedi, la Coupe de France Dames reprend dimanche à Loudun, Lay mène la Cascade Cycling Classic. [ LIRE LA SUITE ]

La Course by le Tour, un bon format ? Le nouveau format de La Course by le Tour, avec l'Izoard et une poursuite, fait débat. L'occasion de s'interroger sur l'évolution à prendre pour le cyclisme féminin. [ LIRE LA SUITE ]