Facile pour passer la bosse du circuit final, Marlon Gaillard a attendu son heure pour aller glaner une victoire méritée. - (Photos cor., Alain Biais)

Vienne -Grand Prix d'Availles-Limouzine (86) - Gaillard : clair, net et précis - Facile pour passer la bosse du circuit final, Marlon Gaillard a attendu son heure pour aller glaner une victoire méritée - L’ancien coureur du VC Loudun, Marlon Gaillard, l’a emporté avec brio, en se jouant notamment d’une équipe Océane Top 16 en surnombre. + Perrocheau : " J'en ai marre du Top 16 " ¨classement et photos- (Dave Cook - Ugo Brusetti - Alain Biais - Pierre Samit - Cyclisme Vienne: toutes les infos sur le Cyclisme dans le 86) Lire la suite...

Willy Perrocheau (A.PO.GE) fustigeait l'attitude des coureurs de l'équipe Océane Top 16.

1. M. Gaillard (Vendée U) les 117,23 km en 2 h 37'14'' soit une moyenne de 44,73 km/h, 2. C. Saint-Martin (Océane Top 16) à 17'', 3. G. Thévenez (POC Côte de Lumière) à 48'', 4. B. Costantin (Creuse Oxygène) mt, 5. N. David (Creuse Oxygène) mt, 6. T.-F. Krainer (Vendée U) mt, 7. G. Torres (Océane U Top 16) mt, 8. L. Herbreteau (CC Marmandais) mt, 9. Y. Soubes (TC Perigord 24) à 58'', 10. V. Deslandes (Océane U Top 16) mt, 11. W. Perrocheau (A.PO.GE) à 1'24'', 12. Y. Paillot (Océane U Top 16) à 1'56'', 13. T. Chassagne (Creuse Oxygène) mt, 14. A. Caudoux (UV Limousine) à 2'23'', 15. M. Urruty (Creuse Oxygène) mt, 16. A. Moulin (Océane U Top 16) à 2'35'', 17. S. Bridier (Creuse Oxygène, 1er en 2e catégorie) mt, 18. T. Girard (Creuse Oxygène) mt, 19. G. Gerbaud (UV Limousine) mt, 20. Q. Grolleau (Chambery Cyclisme Formation) mt, 21. R. Eprinchard (UCC Vivonne) mt, 22. M. El Kourajy (UC Orléans) mt,, 23. V. Ferron (Vendée U) mt, 24. A. Diligeart (Océane U Top 16) mt, 25. M. Durpaix (JPC Lussac, 2e en 2e catégorie) mt, 26. D. Gazut (VC Toucy) mt, 27. C. Lagane (Team MCB Maurice, 3e en 2e catégorie) mt, 28. F. Rabaye (Team MCB Maurice, 4e en 2e catégorie) mt, 29. R. Fracasso (UV Limousine, 5e en 2e catégorie), 30. D. Fabre (US Montauban)… 58 coureurs classés, 88 au départ.

