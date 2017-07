CHALLENGE FEMININ COEUR DE FRANCE - résultats de la cinquième manche du Challenge Féminin Coeur de France qui s'est déroulé ce dimanche 16 juillet à Orval qui a vu les victoires de Lucie Liboreau et Laura Da Cruz.- classements + photos - (Pascal VIGOT)

Bonsoir à tous Veuillez trouver ci dessous les résultats de la cinquième manche du Challenge Féminin Coeur de France qui s'est déroulé ce dimanche 16 juillet à Orval qui a vu les victoires de Lucie Liboreau et Laura Da Cruz. En minime cadette les 22 concurrentes présentent au départ n'ont pu se départager et c'est au sprint que Lucie Liboreau (AAJ Blois) s'impose de plusieurs longueurs comme deux jours plus tôt à Charentonnay, cette fois sa dauphine est Floraine Bernard (US La Châtre) et Coline Raby (P.St Florent Niort). Si Océane Goergen (Argenteuil Val de Seine 95) conserve son maillot de leader cadette, Marion Carré (AC Sancoins) laisse sa tunique rose de leader minime à Floraine Bernard. Chez les juniors seniors, dès le premier des 38 tours du circuit de deux kilomètres le rythme est très élevé. Après 5 tours Laura Da Cruz (CSM Villeneuve La Garenne) prend la poudre d'escampette......malgré la chasse engagée par les clubs d'Aubervilliers et Orléans, l'échappée prends rapidement jusqu'a 40 secondes d'avance, l'écart ne varie pas pendant de nombreux kilomètres avant de grimper au dessus de la minute à 25 kilomètres du but. Grâce au travail de ses coéquipières dans le peloton, Laura Da Cruz telle une métronome creuse l'écart au fil des tours pour conclure victorieusement sa chevauchée, passant la ligne d'arrivée sur les talons du peloton après 66 kilomètres d'échappée solitaire. Le peloton se partage les accessits au sprint, réglé par Marie Dufour (CS Mainvilliers) devant Océane Tessier (CM Aubervilliers 93). Si les Orléanaises Lyse Girault et Thérésa Hoebanckx perdent quelques points sur cette manche elles gardent malgré tout leur maillot de leader junior et senior. Prochain rendez vous le 12 août à Vasselay Vous souhaitant bonne réception Sportivement Pascal VIGOT