Cocorico ! Warren Barguil s’impose un 14 juillet … - Au terme des 101 kilomètres de la 13e étape du Tour de France 2017, c’est le maillot à pois en personne, le Breton Warren Barguil, qui s’est imposé à Foix. Depuis 2005, un Français ne s’était plus imposé un 14 juillet sur les routes du Tour. Le coureur de l’équipe Sunweb a devancé, dans un sprint à quatre, Nairo Quintana, Alberto Contador et Mikel Landa. Au classement général, l’Italien Fabio Aru, arrivé plus loin en compagnie de Froome et Bardet notamment, a conservé son maillot jaune au terme de l’étape. -

(TodayCycling)