Ils seront plus de six cents à prendre le départ des différentes épreuves des Championnats de France de l’avenir, disputés à Saint-Amand de jeudi 27 à dimanche 30 juillet. Découvrez le parcours de la course en ligne en vidéo, ainsi que tous les parcours et les meilleurs endroits pour voir les coureurs.