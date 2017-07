Du 27 au 30 juillet 2017 à St-Amand-Montrond

638 engagés dans les championnats de France de l’avenir

A 6 jours de la première des quatre journées des ‘’France’’ de l’avenir, 638 coureurs, répartis en 25 comités sont engagés.

Dans les épreuves contre la montre du jeudi après-midi, nous enregistrons l’engagement de 15 dames juniors, 50 juniors hommes et 50 espoirs hommes. Dans les épreuves en ligne, qui se dérouleront du vendredi au dimanche, nous comptons 75 dames minimes-cadettes, 36 dames juniors-seniors, 138 cadets, 135 juniors hommes et 139 espoirs hommes. C’est assurément quatre grandes journées de cyclisme que le public pourra vivre. Il aura l’opportunité de découvrir les champions de demain, pour cette véritable grande fête du cyclisme.

Pour témoigner de l’importance de ces championnats, il suffit de consulter le palmarès des épreuves contre la montre et en ligne. On y retrouve de nombreux coureurs qui ont fait ou font actuellement carrière, à l’image de Laurence Leboucher, Pauline Ferrand-Prévot, Clara Copponi, Juliette Labous, Mariano Martinez, Bernard Bourreau, Pascal Simon, Sandy Casar, William Bonnet, Frédéric Finot, Jérôme Coppel, Rémi Di Grégorio, Alexis Gougeard, Elie Gesbert, Samuel Dumoulin, Corentin Ermmenault, Tony Gallopin, Geoffrey Soupe, Warren Barguil, sacré chez les juniors en 2009 à Vendôme… et un certain Bernard Hinault, titré en 1972 à Arras, chez les juniors.