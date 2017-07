Cadets :

1. Alexis Desaix (US Argenton), 58 km, 1 h 34'37'', 2. Fernandes N (CS Chinon), 3. Delhomme (PL Paul-Bert Tours), 4. Marzais (PL Paul-Bert Tours), 5. Fouquet (AS Montlouis), 6. Dudoynion (Vineuil), 7. Beneteau (US Saint-Pierre), 8. Musy (Vineuil), 9. Bogacz (VS Monnaie), 10. Haudry (US Saint-Pierre), 11. Métayé (VS Monnaie), 12. Andrault (Team U Anjou). Par points : 1. Colin (AAJ Blois).

Minimes :

1. Gabin Audon (UC Amboise-Nazelles), 29 km, 58'43'', 2. Autrive (VS monnaie), 3. Pasquier (UC Vendôme), 4. Benoît (AAJ Blois), 5. Mahieu (UC Montoire), 6. Travaillard (UC Joué), 7. Gautier (Guidon du Crochu), 8. Loiseau (Brette Sportif), 9. Boutet (CS Chinon), 10. Grouazel (VC Evreux), 11. Bouteiller (PL Paul-Bert Tours), 12. Daunas (SC Sainte-Maure). Par points : 1. Autrive.

Benjamins :

1. Evan Guénard-Buquet (AS Montlouis), 2. Baglan (UC Joué), 3. Jalinier (US Saint-Pierre), 4. Gongalves (AS Montlouis), 5. Gaborit (VC Châtillon 79). Contre-la-montre : 1. Guénard-Buquet. En ligne : 1. Gaborit.

PC 1 et 2 :

1. Benjamin Soulard (VC Loudun), 2. Hérissé (Guidon du Crochu), 3. Andrault (VC Verrois), 4. Faucher (SC Sainte-Maure), 5. Peralta (UC Amboise-N), 6. Senegas JC (VC Vincennes), 7. Galland (UV Poitiers), 8. Da Silva (La Riche), 9. Cheminet (ASPO Tours), 10. Senegas L (VC Vincennes)

PC 3 et 4 :

1. Patrick Cluzel (AC Tourettoise), 2. Guette (VC Loudun), 3. Bourreau (UCC Montrésor), 4. Haudry (US Saint-Pierre), 5. Couriveau (SC Sainte-Maure), 6. Chapin (Guidon du Crochu), 7. Lemaitre S (UC Joué), 8. Gratteau (UV Descartes).