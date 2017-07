Interview de Stephen Delcourt - Manager FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope - "ASO fait beaucoup d'efforts et je tiens vraiment à les remercier.

Chantal Blaak et Kim De Baat s'imposent lundi, Janneke Ensing gagne aussi et prolonge chez Alé Cipollini, le tracé du Tour de Charente-Maritime féminin. [ LIRE LA SUITE ]

Team manager de Canyon SRAM Racing, Ronny Lauke nous donne son avis sur la Course by le Tour et l'évolution que pourrait prendre le cyclisme féminin. [ LIRE LA SUITE ]

Van Vleuten intraîtable

La Course by Le Tour # 2. Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) survole la course-poursuite de Marseille et devance Elizabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. [ LIRE LA SUITE ]